كتائب القسام تدك مقر قيادة الجيش الإسرائيلي في "نتساريم" بقذائف الهاون من العيار الثقيل

أعلنت "كتائب القسام" مساء يوم الثلاثاء، أنها تدك مقر قيادة للعدو في محور "نتساريم" بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

كذلك قالت "كتائب القسام" في صفحتها على "تيليغرام" إن اشتبكت مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، تجمعات الجيش الإسرائيلي بقذائف الهاون.

كذلك استهدفت "كتائب القسام" بالاشتراك مع "سرايا القدس" دبابة إسرائيلية من نوع "ميركفاه" بقذيفتين مضادتين للدروع قرب مفترق "شعفوط" في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

ونشرت "كتائب القسام" مقاطع فيديو وصورا من استهداف مقاتليها لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في محاور القتال شرق مدينة رفح.

هذا وقد أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء، إصابة عدد من جنوده، وذلك ذلك بعد أن أكدت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها "أجهزت على 7 جنود إسرائيليين في عملية مركبة شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

المصدر: RT