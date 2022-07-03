 وزيرة خارجية بريطانيا لا تتفق مع آراء جونسون بشأن بوتين والنساء

لم توافق وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس على رأي رئيس حكومتها بوريس جونسون بأنه لو كانت تتزعم روسيا امرأة، لم تكن لتسمح ببدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأضافت تراس في مقابلة مع "جورنال دو ديمانش": "أعتقد أن المرأة، لديها نفس القدرة على فعل الشر مثل الرجل".

وكان جونسون قد صرح بأن روسيا ما كان لها أن تشن العملية الخاصة في أوكرانيا لو كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "امرأة.. ومن الواضح أنه ليس كذلك".

كما وصف رئيس الوزراء البريطاني تصرفات بوتين تجاه أوكرانيا بأنها "مثال ممتاز على الفحولة السامة".

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وفي وقت سابق، قال جونسون مازحا، في مأدبة عشاء لقادة مجموعة السبع، بعد سؤاله عما إذا كان عليهم الاحتفاظ بستراتهم أو خلعها: "علينا أن نظهر أننا أكثر برودة من بوتين"، مقترحا بذلك إظهار عضلات صدورهم.

من جانبه الرئيس فلاديمير بوتين ردا على تصريح رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بالقول إن هذه ليست إشارة لبقة تماما من جانب جونسون على ما يحدث اليوم.

وتذكر الرئيس بوتين، بهذه المناسبة، رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر، التي قررت ذات مرة البدء بعملية عسكرية.

وأضاف بوتين: "في هذا الصدد، أود فقط أن أذكر بأحداث التاريخ الحديث، عندما قررت مارغريت تاتشر بدء الأعمال القتالية ضد الأرجنتين من أجل جزر فوكلاند. ها هي امرأة، اتخذت قرار بدء الأعمال القتالية".

المصدر: نوفوستي