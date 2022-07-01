البريطانيون لجونسون: بوتين على حق

صدم البريطانيون رئيس وزرائهم بوريس جونسون بحقيقة لم تفرحه عن قدراته البدنية، بعد تعليق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على رغبة قادة مجموعة السبع في التقاط صور لهم "عاري الصدور".

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تأييد قرائها لموقف الرئيس الروسي، والذين شددوا في تعليقاتهم على أنه "بقدر ما هو محزن الاعتراف، فإن بوتين على حق".

وقال أحد القراء: "بوريس سياسي متواضع، نكاته فظة ووقحة وغير مضحكة.. إنه يشرب بثمالة.. خطاباته تجعلني أبتسم بانزعاج. أتذكره وهو يرتدي سروالا ورديا قصيرا وكيف علق بلا حول ولا قوة على كابل؟".

وأضاف آخر: "بوريس! إنك تبدو كما أنت حقا بدين وغبي. أنت تجعل من نفسك وبلدنا أضحوكة.. أرجو أن تستقيل".

وشدد ثالث، على أن "جونسون يبدو مثيرا للاشمئزاز في الملابس، ولكن بدون ملابس سيكون مثيرا للاشمئزاز أكثر".

وتابع قارئ آخر: "بوتين محق، لأن بايدن لا يستطيع الوقوف لمدة خمس دقائق دون أن ينام عدة مرات.. لا يستطيع المشي خمس خطوات دون أن يسقط.. ولا يستطيع رؤية ساقيه عندما يقف منتصبا".

وكتب أحدهم: "جونسون مثل دب أبيض يركض إلى البحر ليصطاد فقمة أسمن منه".

ولخص قارئ آخر: "بوتين تحدث بشكل واضح، وهو محق مئة بالمئة. يتمتع بذكاء وكرامة أكثر من أي من القادة المهرجين في مجموعة السبع".

وعقدت قمة مجموعة السبع برئاسة ألمانيا، في الفترة من 26 إلى 28 يونيو الماضي، في قلعة "إلماو" في بافاريا، ونقلت مصادر مطلعة، أن القادة المجتمعين تطرقوا إلى صورة الرئيس الروسي وهو يظهر عاري الصدر ممتطيا صهوة الجواد، التقطت له خلال إجازته في أغسطس 2009 إلى غابات شرقي روسيا عندما كان رئيسا للوزراء.

من جهته، قال بوتين في تعليقه على تصريحات الساسة حول الصورة، إن "رغبتهم في خلع ملابسهم لإطلاق النار سيكون مشهدا مقرفا".

وأضاف: "لا أعرف كيف يريدون خلع ملابسهم.. فوق الخصر أم تحت الخصر، لكنني أعتقد أنه سيكون مشهدا مثيرا للاشمئزاز على كل حال"، ناصحا إياهم، بممارسة الرياضة وترك الشرب والتدخين.

المصدر: "نوفوستي" + "ديلي ميل"