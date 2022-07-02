دونباس: القوات الأوكرانية تتكبد خسائر في صفوف مقاتليها وعتادها العسكري

قالت السلطات في جمهورية دونيتسك الشعبية إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر في صفوف قواتها بمقتل أكثر من 60 جنديا وتدمير خمس ناقلات جند مدرعة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وجاء في بيان: "العمليات المشتركة للأفراد العسكريين لجمهورية دونيتسك الشعبية والقوات المسلحة الروسية، دمرت أسلحة العدو والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومنها سبع مركبات قتالية وخمس ناقلات جند مدرعة وتم تصفية أكثر من 60 جنديا".

ونوه البيان بأن الجانب الأوكراني يواصل ترويع السكان المدنيين للجمهورية، حيث شن ضربات مدفعية مكثفة على المناطق السكنية والبنية التحتية المدنية في أراضي الجمهورية، والتي بدورها ليست منشآت عسكرية ولا تشكل خطرا على العدو.

ولفت البيان بأنه خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، أطلق الجانب الأوكراني أكثر من ثلاثمئة وعشرين قذيفة من أنظمة إطلاق صواريخ غراد المتعددة، و 155، و 152، و 122 ملم، بالإضافة إلى قذائف هاون من عيار 82 و 120 ملم.

لوغانسك: مقتل 46 جنديا أوكرانيا وتدمير6 ناقلات جند

من جهتها أعلنت القوات الشعبية لجمهورية لوغانسك الشعبية أمس الجمعة مقتل 46 جنديا أوكرانيا وتدمير ست ناقلات جند مدرعة خلال عمليات يوم الخميس.

وجاء في بيان مساء الجمعة: "في سياق الاشتباكات، تكبد العدو خسائر في صفوف قواته والمعدات العسكرية، مقتل 46 جنديا، وتدمير ست ناقلات جند مدرعة، وأربع مركبات".

المصدر: نوفوستي