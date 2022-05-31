 
مباشر

موسكو: إجراءات كييف وواشنطن وحلفائهما تؤدي إلى انهيار أوكرانيا

أخبار العالم

موسكو: إجراءات كييف وواشنطن وحلفائهما تؤدي إلى انهيار أوكرانيا
Sputnik
نيقولاي باتروشيف، أمين مجلس الأمن الروسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t55a

أكد نيقولاي باتروشيف، أمين مجلس الأمن الروسي، أن عددا من الدول تعمل على تفكيك أوكرانيا، فيما تسهم إجراءات نظام كييف والولايات المتحدة وحلفائها في انهيار البلاد.

وقال باتروشيف: "الولايات المتحدة وحلفاؤها يؤكدون لنا أنهم يريدون لأوكرانيا أن تظل ذات سيادة، وأن تحافظ على وحدة أراضيها. لكننا نعلم أن عددا من الدول تعمل فعلياً وبنشاط على تفكيكها".

وأضاف: "في هذه الحالة، فإن سيادة أوكرانيا لا تهم رئيس الدولة، ناهيك عن الولايات المتحدة وحلفائها، فهم مستعدون للتضحية بمصالح الشعب الأوكراني لتحقيق أهدافهم الجيوسياسية. وأفعالهم تسهم في حدوث انهيار حقيقي للبلاد".

وأشار باتروشيف إلى أن روسيا تهدف لحماية سكان دونباس وتخليص أوكرانيا من النازيين والقوميين المتطرفين.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا