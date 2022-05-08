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بالتزامن مع جيل بايدن وجاستين ترودو.. رئيسة البرلمان الألماني تصل إلى أوكرانيا

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بالتزامن مع جيل بايدن وجاستين ترودو.. رئيسة البرلمان الألماني تصل إلى أوكرانيا
AP
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زارت رئيسة البرلمان الألماني بربل باس اليوم الأحد العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها، والتقت الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء دينيس شميغال.

وزارت مدينة بوتشا في ضواحي كييف والتي اتهمت السلطات الأوكرانية القوات الروسية بقتل عشرات المدنيين فيها، ورفضت موسكو رفضا قاطعا هذه الاتهامات وأكدت أنها اتهامات ملفقة طالبت بتحقيق دولي مستقل في هذه الافتراءات.

وأكد ألكسندر ماركوشين عمدة مدينة إربين أن باس زارت مدينته أيضا اليوم حيث ناقشا "إمكانية تقديم ألمانيا مساعدات مركزة لإعادة إعمار البنى التحتية المدمرة في المدينة".

كما زارت نائبة رئيس البرلمان الألماني كاترين غورنغ إيكارت مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا حيث أجرت محادثات مع رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية ماكسيم مارتشينكو. 

وجاء ذلك في أعقاب زيارتين مفاجئتين لرئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو والسيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن إلى أوكرانيا اليوم.

المصدر: RT

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