بالتزامن مع جيل بايدن وجاستين ترودو.. رئيسة البرلمان الألماني تصل إلى أوكرانيا

زارت رئيسة البرلمان الألماني بربل باس اليوم الأحد العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها، والتقت الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء دينيس شميغال.

وزارت مدينة بوتشا في ضواحي كييف والتي اتهمت السلطات الأوكرانية القوات الروسية بقتل عشرات المدنيين فيها، ورفضت موسكو رفضا قاطعا هذه الاتهامات وأكدت أنها اتهامات ملفقة طالبت بتحقيق دولي مستقل في هذه الافتراءات.

#Ukraine pays a high price for defending the civilized world. Stressed that during a meeting in #Kyiv with the President of the German @Bundestag@baerbelbas. Count on the support of our 🇩🇪 partners in recovering Ukraine and joining #EU. #Stoprussia together! pic.twitter.com/b7Cn42pocn — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) May 8, 2022

وأكد ألكسندر ماركوشين عمدة مدينة إربين أن باس زارت مدينته أيضا اليوم حيث ناقشا "إمكانية تقديم ألمانيا مساعدات مركزة لإعادة إعمار البنى التحتية المدمرة في المدينة".

كما زارت نائبة رئيس البرلمان الألماني كاترين غورنغ إيكارت مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا حيث أجرت محادثات مع رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية ماكسيم مارتشينكو.

وجاء ذلك في أعقاب زيارتين مفاجئتين لرئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو والسيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن إلى أوكرانيا اليوم.

المصدر: RT