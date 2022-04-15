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كازاخستان: لم نتلق طلبا لإرسال قواتنا في إطار "الأمن الجماعي" إلى أوكرانيا

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كازاخستان: لم نتلق طلبا لإرسال قواتنا في إطار
Sputnik
أرشيف
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أفاد المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الكازاخستانية أن الوزارة لم تتلق أي طلبات حول إرسال العسكريين الكازاخستانيين إلى أوكرانيا أو أي دولة أخرى، في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي .

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وأعلن المكتب أنه جرت، أمس الخميس، جلسة جديدة للجنة العسكرية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي عبر الفيديو.

وجاء في بيان صدر عنه: "تعقد جلسات اللجنة العسكرية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بشكل عادي مرتين سنويا، في النصف الأول والنصب الثاني من العام، وجها لوجه أو عبر الإنترنت. ولم يتم إدراج مسألة حول إرسال قوات من منظمة معاهدة الأمن الجماعي للمشاركة في أي عملية، على جدول أعمال الاجتماع".

كما ذكر البيان أنه "وفق الاتفاقية حول قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، لا يمكن إدخال قوات حفظ السلام هذه إلى أي منطقة خارج أراضي الدول الأعضاء فيها، إلا بموافقة من مجلس الأمن الدولي وكلا الطرفين".

المصدر: نوفوستي

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