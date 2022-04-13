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فرنسا تجمد 25.6 مليار دولار من الأموال الروسية

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فرنسا تجمد 25.6 مليار دولار من الأموال الروسية
Globallookpress Silas Stein / Source: dpa
العلم الفرنسي
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أعلنت السلطات الفرنسية أنها جمدت حتى اليوم 23.7 مليار يورو (نحو 25.6 مليار دولار) من الأموال الروسية المنقولة وغير المنقولة، من بينها عقارات بقيمة 573.6 مليون دولار.

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وأوضحت وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية أن الحصة الأكبر من هذه الأموال وقدرها 22.8 مليار يورو هي حسابات للمصرف المركزي الروسي في فرنسا، لافتة إلى أنه يضاف إلى هذا المبلغ 178 مليون يورو من الأصول المصرفية المختلفة.

وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا صادرت 4 سفن شحن، وأربعة يخوت، كان آخرها في مرسيليا الثلاثاء الماضي، بقيمة إجمالية تجاوزت 125.2 مليون يورو، بالإضافة إلى 6 طائرات هليكوبتر تزيد قيمتها الإجمالية عن 60 مليون يورو، فضلا عن سبعة ملايين يورو من الأعمال الفنية، بالإضافة إلى أن السلطات الفرنسية وضعت يدها على 33 عقارا، بينها 19 شركة مدنية عقارية، وتستعد لوضع اليد على حوالى 10 عقارات أخرى.

المصدر: "فرانس برس"

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