 
مباشر
عاجل
مسؤول إيراني لـ"رويترز": مسؤول إماراتي كبير سيزور طهران قريبا

المرشد الإيراني يحذر من "الحرب الناعمة" ويتحدث عن "نعمة إلهية" في البلاد

أخبار العالم

المرشد الإيراني يحذر من
Reuters Handout .
المرشد الإيراني علي خامنئي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rr5w

خلال استقباله النخب العلمية في البلاد، حذر المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأربعاء، من "الحرب الناعمة التي يشنها المستعمرون".

إقرأ المزيد
وزير الخارجية السعودي: المحادثات مع إيران ستستمر ومن المتوقع إجراء جولة خامسة قريبا
وزير الخارجية السعودي: المحادثات مع إيران ستستمر ومن المتوقع إجراء جولة خامسة قريبا

وقال علي خامنئي: "المستعمرون ومن خلال شن الحرب الناعمة، يسعون لإغفال الشعب الإيراني وباقي الشعوب المتفوقة علميا، وعندما تغفل الشعوب عن قدراتها وامكانياتها، تصبح عملية نهبها أمرا سهلا"، مؤكدا أن "وجود النخب العلمية في البلاد نعمة إلهية".

وأشار خامنئي إلى أن "العمل على خروج النخب من البلاد هو خيانة"، مضيفا: "في بعض الجامعات، هناك عناصر تشجع النخب الشابة على مغادرة البلاد..أقول صراحة أن هذه خيانة، وهذه خيانة وداء للبلد ، ولا تعتبر محبة أو صداقة لهؤلاء الشباب".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا