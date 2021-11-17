المرشد الإيراني يحذر من "الحرب الناعمة" ويتحدث عن "نعمة إلهية" في البلاد
Reuters Handout .
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خلال استقباله النخب العلمية في البلاد، حذر المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأربعاء، من "الحرب الناعمة التي يشنها المستعمرون".
وقال علي خامنئي: "المستعمرون ومن خلال شن الحرب الناعمة، يسعون لإغفال الشعب الإيراني وباقي الشعوب المتفوقة علميا، وعندما تغفل الشعوب عن قدراتها وامكانياتها، تصبح عملية نهبها أمرا سهلا"، مؤكدا أن "وجود النخب العلمية في البلاد نعمة إلهية".
وأشار خامنئي إلى أن "العمل على خروج النخب من البلاد هو خيانة"، مضيفا: "في بعض الجامعات، هناك عناصر تشجع النخب الشابة على مغادرة البلاد..أقول صراحة أن هذه خيانة، وهذه خيانة وداء للبلد ، ولا تعتبر محبة أو صداقة لهؤلاء الشباب".
المصدر: RT
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