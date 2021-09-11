استئناف البحث عن ضحايا الانهيار الصخري في مكسيكو سيتي

أعلنت المكسيك استئناف عمليات البحث عن ضحايا الانهيار الأرضي الذي أدى إلى سقوط أطنان من الصخور الضخمة على أحد الأحياء خارج مكسيكو سيتي.

وأسفر الانهيار الصخري الكبير عن "مقتل شخص واحد على الأقل وفقدان 10 آخرين، وتعقدت عملية البحث بسبب الحجم الهائل للصخور التي تشققت من القمة المعروفة باسم تشيكويهويت بعد، والطرق الضيقة للحي التي يتعذر مرور الآلات الثقيلة منها وعدم الاستقرار المقلق لسطح الجبل المكشوف الذي يلوح في الأفق أعلاه".

وأكدت السلطات في المكسيك ان "الانهيار الأرضي في تلالنيبانتلا بولاية المكسيك جاء بعد أيام من هطول أمطار غزيرة في وسط البلاد وزلزال بقوة 7 درجات وقع يوم الثلاثاء الماضي في أكابولكو أثر على المباني على بعد 200 ميل في العاصمة".

هذا وتم إخلاء أكثر من 80 منزلا محيطا بالمكان تحسبا لانهيار المزيد من صخور الجبل.

المصدر: فرانس برس