كولومبيا تعتبر التفجير الذي استهدف قاعدة عسكرية هجوما إرهابيا

اعتبر وزير الدفاع الكولومبي، دييغو مولانو، التفجير الذي تم تنفيذه بسيارة مفخخة في قاعدة عسكرية كولومبية بمدينة كوكوتا الشمالية، هجوما إرهابيا.

وقال الوزير في تصريح نقلته وزارة الدفاع على موقعها في "فيسبوك": "ندين بشدة العمل الإرهابي ضد جنود هذا اللواء .. أصيب 36 شخصا، منهم ثلاثة إصاباتهم خطيرة".

وبحسب الوزير "اقتحمت سيارة جيب بيضاء من نوع "تويوتا"، كان فيها شخصان، منطقة اللواء 30 للجيش في كوكوتا. وبعد خمس دقائق، انفجرت عبوة ناسفة صغيرة في السيارة، مما جذب انتباه أفراد الوحدة العسكرية هناك، وبعد دقيقتين، انفجرت عبوة ثانية مما ألحق أضرارا جسيمة بالسيارات والمباني المحيطة".

وفي وقات سابق رجحت السلطات الكولومبية وقوف "جيش التحرير الوطني" المعارض وراء هذا الحادث، بالإضافة إلى ذلك، يجري التحقيق في احتمال تورط وحدات محلية من "القوات المسلحة الثورية لكولومبيا" في هذه الأحداث.

المصدر: نوفوستي