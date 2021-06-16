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كولومبيا.. إصابة 36 شخصا في تفجير استهدف قاعدة عسكرية

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كولومبيا.. إصابة 36 شخصا في تفجير استهدف قاعدة عسكرية
AFP Schneyder MENDOZA
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أفادت وسائل إعلام كولومبية بأن 36 شخصا أصيبوا بجروح جراء تفجير استهدف قاعدة عسكرية بالقرب من مدينة كوكوتا شمال شرقي كولومبيا.

وقالت صحيفة "إيل تييمبو" الكولومبية إن مجهولين قاموا بتفجير سيارتين مفخختين داخل قاعدة للجيش الكولومبي.

وتم نقل المصابين إلى المستشفيات.

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وفتحت السلطات الكولومبية تحقيقا في الحادث، حيث أعلن رئيس الجمهورية إيفان دوكي أنه أوعز لوزير الدفاع دييغو مولانو بالتوجه إلى مكان التفجير لمعرفة ملابسات الحادث.

وكانت كولومبيا قد شهدت تفجيرا مماثلا بسيارة مفخخة في غرب البلاد في مارس الماضي، أسفر عن إصابة 43 شخصا.

وتحمل السلطات الكولومبية الجماعات المتمردة اليسارية، وخاصة "جيش التحرير الوطني" و"فارك"، مسؤولية التفجيرات.

المصدر: "تاس"

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