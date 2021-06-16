كولومبيا.. إصابة 36 شخصا في تفجير استهدف قاعدة عسكرية

أفادت وسائل إعلام كولومبية بأن 36 شخصا أصيبوا بجروح جراء تفجير استهدف قاعدة عسكرية بالقرب من مدينة كوكوتا شمال شرقي كولومبيا.

وقالت صحيفة "إيل تييمبو" الكولومبية إن مجهولين قاموا بتفجير سيارتين مفخختين داخل قاعدة للجيش الكولومبي.

Rechazo totalmente el atentando contra el Canton Militar San Jorge en Cúcuta. Estos hechos no pueden seguir ocurriendo en nuestro país. Esperamos que los hechos se esclarezcan y se pueda dar con los responsables de este acto terrorista. @Diego_Molano@mindefensapic.twitter.com/lBKJG4kXJa — Milton Angulo (@miltonhav) June 15, 2021

وتم نقل المصابين إلى المستشفيات.

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وفتحت السلطات الكولومبية تحقيقا في الحادث، حيث أعلن رئيس الجمهورية إيفان دوكي أنه أوعز لوزير الدفاع دييغو مولانو بالتوجه إلى مكان التفجير لمعرفة ملابسات الحادث.

وكانت كولومبيا قد شهدت تفجيرا مماثلا بسيارة مفخخة في غرب البلاد في مارس الماضي، أسفر عن إصابة 43 شخصا.

وتحمل السلطات الكولومبية الجماعات المتمردة اليسارية، وخاصة "جيش التحرير الوطني" و"فارك"، مسؤولية التفجيرات.

المصدر: "تاس"