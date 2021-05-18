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سلطات كولومبيا تعمل على التأكد من نبأ مقتل قيادي متمردين داخل فنزويلا

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سلطات كولومبيا تعمل على التأكد من نبأ مقتل قيادي متمردين داخل فنزويلا
AFP HO / YOUTUBE
خيسوس سانتريتش القائد البارز في جماعة "فارك" اليسارية المتمردة الكولومبية
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أعلن وزير الدفاع الكولومبي دييغو مولانو أن حكومة بلاده تعمل للتأكد من صحة المعلومات حول مقتل خيسوس سانتريتش القائد البارز في جماعة "فارك" اليسارية المتمردة داخل أراضي فنزويلا.

وقال مولانو على "تويتر"، يوم الثلاثاء، إن "المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن سانتريتش ومجرمين آخرين قتلوا في اشتباكات يعتقد أنها وقعت أمس في فنزويلا".

وأردف أن "العمل جار للتأكد من المعلومات، وفي إذا تم تأكيدها فإنه دليل على أن فنزويلا تأوي تجار المخدرات المجرمين".

يذكر أن خيسوس سانتريتش أحد زعماء الجماعات المسلحة التي انشقت عن "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك) التي رفضت اتفاق السلام مع الحكومة الكولومبية في 2016، وواصلت النشاط المسلح تحت التسمية ذاتها، بينما تحول التيار الأساسي من الجماعة إلى حزب سياسي شرعي.

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وهو مطلوب للعدالة في كولومبيا والولايات المتحدة بمختلف التهم، بينها الإرهاب وتجارة المخدرات.

وكان يفترض أنه يختبئ مع جماعته داخل أراضي فنزويلا في الغابات الاستوائية على الحدود مع كولومبيا.

وفي الفترة الأخيرة وقعت هناك اشتباكات بين القوات الفنزويلية والمتمردين الكولومبيين في المناطق الحدودية.

المصدر: رويترز

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