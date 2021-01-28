"رويترز": زعيم منظمة "براود بويز" يعمل مخبرا لدى أجهزة إنفاذ القانون

كشفت وكالة "رويترز" أن إنريكي تاريو، زعيم منظمة "براود بويز" لديه ماض كمخبر لسلطات إنفاذ القانون الفيدرالية والمحلية، وعمل مرارا في السر مع المحققين بعد اعتقاله في عام 2012.

وفي جلسة الاستماع في ميامي، قال المدعي الفيدرالي ووكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي إن عمل تاريو هذا ساعد السلطات في مقاضاة أكثر من عشرة أشخاص في قضايا مختلفة تتعلق بالمخدرات والمقامرة وتهريب البشر.

كما أكدت المدعية الفيدرالية السابقة في قضية تاريو، فانيسا سينغ يوهانس، أنه "تعاون مع سلطات إنفاذ القانون المحلية والفدرالية للمساعدة في محاكمة أولئك الذين يديرون مؤسسات إجرامية أخرى منفصلة".

فيما نفى تاريو في مقابلة مع "رويترز" يوم الثلاثاء، العمل في الخفاء أو التعاون في قضايا ضد آخرين، ولدى سؤاله عن محضر المحكمة الذي يؤكد هذه المعلومات، قال ناريو: "لا علم لدي بهذه المعلومات ولا أتذكرها".

المصدر: "رويترز"