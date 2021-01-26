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البرلمان الكندي يصنف منظمة "براود بويز" كيانا إرهابيا

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البرلمان الكندي يصنف منظمة
Reuters JONATHAN ERNST
مجموعة من منظمة "براود بويز" في الولايات المتحدة
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وافق البرلمان الكندي بالإجماع، على اقتراح يدعو رئيس الوزراء جاستين ترودو إلى حظر منظمة "براود بويز" المتطرفة في كندا، باعتبارها "كيانا إرهابيا".

وأشارت الحكومة الكندية إلى أن أجهزتها الأمنية تراقب المنظمة عن كثب وتجمع الأدلة، لدعم إدراج المنظمة في القائمة السوداء.

ويحث الاقتراح الذي تبناه مجلس النواب حكومة ترودو، على استخدام كل الوسائل المتاحة للتصدي لانتشار الجماعات المتطرفة، بدءا بالتصنيف الفوري لـ"براود بويز" كـ"كيان إرهابي" في كندا.

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وكان أعضاء منظمة "براود بويز" من بين أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 يناير.

المصدر: "لوفيغارو"

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