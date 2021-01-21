الولايات المتحدة.. اعتقال مؤسس مجموعة "براود بويز" المتطرفة على خلفية اقتحام الكابيتول

أفادت شبكة NBC الأمريكية باعتقال جوزيف بيغز منظم مجموعة "براود بويز" اليمينية المتطرفة، بتهمة التورط في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول بواشنطن في السادس من يناير.

وأشارت الشبكة إلى أنه تم التعرف على بيغز من خلال مقاطع فيديو وصور متعددة وثقت التهم المنسوبة إليه، وفقا لشكوى جنائية موقعة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي المتابع للقضية.

وأضافت أن التهم تشير إلى أنه كان من أوائل الذين دخلوا مبنى الكابيتول، من خلال باب فتحته مجموعة صغيرة دخلت عن طريق كسر نافذة بدرع للشرطة.

وأشارت الشبكة إلى أن بيغز اعترف في التحقيقات بأنه دخل مبنى الكابيتول.

المصدر: NBC