الصين تسابق الزمن لإنقاذ 22 عاملا عالقين داخل منجم منذ 9 أيام

قالت بكين، الاثنين، إن فرق الإنقاذ قد تمكنت من إرسال أغذية معبأة في قارورات وأدوية وضمادات إلى العمال العالقين داخل منجم ذهب في شاندونغ بشرق الصين إثر انفجاره في الـ 10 من يناير.

وأضافت أن رجال الإغاثة قد نجحوا أيضا في التحادث هاتفيا مع العالقين إثر تلقيهم منهم رسالة بخط اليد تبعث على الأمل، ولو أن المهمة ما زال يكتنفها الكثير من الصعوبات بحسب صحيفة "غلوبل تايمز" الصينية. وكتب العمال المحاصرون في الرسالة المبللة "نأمل أن تتواصل عملية الإنقاذ وسنبقى متفائلين. شكرا".

وأدى انفجار منجم الذهب هوشان، الواقع قرب مدينة كيشيا في إقليم شاندونغ، قبل 9 أيام إلى بقاء 22 عاملا بداخله دون سبيل إلى الخروج للنجاة بأنفسهم. وإذا كانت السلطات متأكدة من بقاء 11 عاملا على الأقل على قيد الحياة، وهم محاصرون تحت الأرض على عمق 350 مترا، وآخر على عمق 400 متر، إلى غاية مساء الأحد، فإنها لا تعرف مصير الـ 10 الآخرين.

إقرأ المزيد

في غضون ذلك، يقوم رجال الإغاثة بحفر منفذ جديد للوصول إلى العمال العالقين على بعد نحو 700 متر عن مدخل المنجم بعد محاولة سابقة تمت يوم الأحد الماضي لفتح قناة تبعد عن المدخل بنحو 650 مترا.

المصدر: صجيفة "Global Times" الصينية/وكالة "شينخوا" (بالعربية) الصينية