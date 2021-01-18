 
مباشر

الصين تسابق الزمن لإنقاذ 22 عاملا عالقين داخل منجم منذ 9 أيام

أخبار العالم

الصين تسابق الزمن لإنقاذ 22 عاملا عالقين داخل منجم منذ 9 أيام
Reuters
عمال منجم شانتشي في الصين. الصورة: أرشيف.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pkz5

قالت بكين، الاثنين، إن فرق الإنقاذ قد تمكنت من إرسال أغذية معبأة في قارورات وأدوية وضمادات إلى العمال العالقين داخل منجم ذهب في شاندونغ بشرق الصين إثر انفجاره في الـ 10 من يناير.

وأضافت أن رجال الإغاثة قد نجحوا أيضا في التحادث هاتفيا مع العالقين إثر تلقيهم منهم رسالة بخط اليد تبعث على الأمل، ولو أن المهمة ما زال يكتنفها الكثير من الصعوبات بحسب صحيفة "غلوبل تايمز" الصينية. وكتب العمال المحاصرون في الرسالة المبللة "نأمل أن تتواصل عملية الإنقاذ وسنبقى متفائلين. شكرا".

الصين تسابق الزمن لإنقاذ 22 عاملا عالقين داخل منجم منذ 9 أيامرسالة العمال العالقين على عمق مئات الأمتار تحت الأرض منذ 9 أيام مبللة بالماء. الصورة: صحيفة "Global Times" الصينية.

وأدى انفجار منجم الذهب هوشان، الواقع قرب مدينة كيشيا في إقليم شاندونغ، قبل 9 أيام إلى بقاء 22 عاملا بداخله دون سبيل إلى الخروج للنجاة بأنفسهم. وإذا كانت السلطات متأكدة من بقاء 11 عاملا على الأقل على قيد الحياة، وهم محاصرون تحت الأرض على عمق 350 مترا، وآخر على عمق 400 متر، إلى غاية مساء الأحد، فإنها لا تعرف مصير الـ 10 الآخرين.

إقرأ المزيد
انفجار في منجم ذهب شرقي الصين
انفجار في منجم ذهب شرقي الصين

في غضون ذلك، يقوم رجال الإغاثة بحفر منفذ جديد للوصول إلى العمال العالقين على بعد نحو 700 متر عن مدخل المنجم بعد محاولة سابقة تمت يوم الأحد الماضي لفتح قناة تبعد عن المدخل بنحو 650 مترا.

المصدر: صجيفة "Global Times" الصينية/وكالة "شينخوا" (بالعربية) الصينية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا