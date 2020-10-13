مراسلنا: سقوط طائرة مسيرة مجهولة الهوية داخل الأراضي الإيرانية عند الحدود مع أذربيجان

أفاد مراسلنا في إيران بسقوط طائرة مسيرة مجهولة الهوية صباح الثلاثاء في الأراضي الزراعية بقرية "اوزن تبه عليا" التابعة لمدينة "بارس اباد مغان" في شمال إيران عند الحدود مع أذربيجان.

وأكد مساعد محافظ أردبيل للشؤون السياسية والأمنية بهروز ندايي، تحطم الطائرة بدون طيار في مقابلة حصرية مع مراسل قناة "إرنا".

وأشار إلى أن مصدر هذه الطائرة وملكيتها قيد التحقيق، وإلى عدم وقوع أي خسائر جراء هذا الحادث.

وقالت مصادر محلية عن احتمالية أن تكون الطائرة تابعة للجيش الأذربيجاني أو الأرمني، ضمن المعارك التي يخوضها البلدان.

المصدر: "RT-وكالات"