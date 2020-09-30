قادة الاتحاد الأوروبي: أمير الكويت الراحل أمن لبلاده مكان الشريك الدولي

أكد قادة الاتحاد الأوروبي أن الكويت تحت قيادة أميرها الراحل تبوأت مكان الشريك الدولي والوسيط الإقليمي، باعتباره كان مهندس السياسة الخارجية للدولة الحديثة.

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ووفق بيان مشترك صدر عن كل من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين والممثل الأعلى جوزيب بوريل، فقد أعرب القادة عن تعازيهم لدولة الكويت وشعبها برحيل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وجاء في البيان "أن تفانيه في مجال الإغاثة الإنسانية في مختلف أنحاء العالم أكسبه تقديرا مستحقا كقائد إنساني عالمي سنحزن على خسارته لسنوات طويلة".

وتعهد قادة الاتحاد بالعمل لترسيخ شراكة قوية ودائمة مع دولة الكويت.

وكانت الكويت أعلنت أمس وفاة أميرها عن عمر يناهز 91 عاما، وأدى اليوم الأربعاء ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي أميرا للبلاد.

المصدر: آكي