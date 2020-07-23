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جنوب إفريقيا تغلق المدارس مع تجاوز عدد حالات كورونا الـ 400 ألف

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جنوب إفريقيا تغلق المدارس مع تجاوز عدد حالات كورونا الـ 400 ألف
Reuters Siphiwe Sibeko
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أعلن رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا إغلاق المدارس العامة في البلاد لمدة 4 أسابيع مع تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا الـ 400 ألف شخص.

وأكد رامافوزا في خطاب له، اليوم الخميس، على أهمية الحيلولة دون تحول المدارس إلى مواقع لانتشار فيروس كورونا في الوقت الذي يرتفع فيه عدد الإصابات بوتائر هي من بين الأعلى في العالم.

ومن المقرر إغلاق المدارس العامة اعتبارا من 27 يوليو وحتى 24 أغسطس المقبل مع تمديد العام الدراسي الحالي إلى ما بعد 2020.

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وكانت جنوب إفريقيا قد أغلقت المدارس في إطار إجراءات الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا في مارس الماضي، لكنها بدأت بإعادة فتحها في يونيو الماضي.

وأكدت وزارة الصحة وصول إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 408 آلاف و52 حالة بعد تسجيل 13104 حالات جديدة، اليوم الخميس. وبلغت حصيلة الضحايا جراء الفيروس 6093 شخصا، وعدد المتعافين 236 ألفا و260 شخصا.

المصدر: RT + رويترز

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