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وزير الدفاع التركي: حيدنا 76 عنصرا من الجيش السوري واستهدفنا 54 موقعا بإدلب

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وزير الدفاع التركي: حيدنا 76 عنصرا من الجيش السوري واستهدفنا 54 موقعا بإدلب
Reuters
وزير الدفاع التركي إلى جانب أردوغان
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قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الاثنين، إن أنقرة حيدت 76 عنصرا من الجيش السوري واستهدفت 54 موقعا بإدلب.

وقال أكار، إن الجيش التركي أبلغ المعنيين في الجانب الروسي بتحركات قواتنا في إدلب في الساعة 16:13 أمس، وأكد ذلك مرة أخرى في الساعة 22:27، وعلى الرغم من التواصل تعرضت القوات التركية لإطلاق نار من جانب القوات السورية في الساعة 01.13 ليلا.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية بعد ظهر اليوم ارتفاع عدد قتلى الجيش التركي في إدلب السورية إلى 8، بينهم 3 مدنيين.

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وتوجه وزير الدفاع التركي، وقادة في الجيش التركي توجهوا إلى الحدود مع سوريا، بعد مقتل جنود أتراك في إدلب.

كما حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن بلاده لن تترك هجمات الجيش السوري على القوات التركية في إدلب دون رد.

المصدر: رويترز

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