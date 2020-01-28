أنقرة: "صفقة القرن" ولدت ميتة وهدفها ضم الأراضي الفلسطينية

انتقدت وزارة الخارجية التركية، مساء اليوم الثلاثاء "بشدة" خطة السلام في الشرق الأوسط التي نشرها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب من واشنطن.

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وقالت وزارة الخارجية التركية، في أول تعليق لأنقرة على "صفقة القرن"، إن الخطة الأمريكية للسلام ولدت "ميتة"، مضيفة أنه "لا يمكن شراء الشعب الفلسطيني وأراضيه بالمال".

وأكدت وزارة الخارجية التركية، أنها لن تسمح "بالخطوات الرامية لشرعنة الاحتلال والظلم الذي تمارسه إسرائيل"، مشيرة إلى أن موقف أنقرة "راسخ تجاه القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس".

ووفقا لبيان الخارجية التركية، فإن خطة السلام الأمريكية "تهدف إلى القضاء على حل الدولتين وسرقة الأراضي".

#عاجل | #الخارجية_التركية: لن نسمح بالخطوات الرامية لشرعنة الاحتلال والظلم الذي تمارسه إسرائيل — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) ٢٨ يناير ٢٠٢٠

وفي وقت سابق من الثلاثاء، استعرض ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخطوط العريضة لما أطلق عليه إعلاميا "صفقة القرن" لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ومن أهم المقترحات التي طرحها ترامب، إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها في القدس الشرقية، إلى جانب دولة إسرائيل، على أن تبقى القدس "عاصمة غير مقسمة لإسرائيل".

كما تشمل الخطة الاعتراف الأمريكي بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مع تجميد بناء المستوطنات الجديدة خلال فترة مدتها أربع سنوات مخصصة لخوض مفاوضات بين طرفي النزاع، حول معايير الدولة الفلسطينية المزمع إقامتها.

المصدر: RT