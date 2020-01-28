 
مباشر
عاجل
عباس: "صفقة القرن" تستند إلى وعد بلفور الذي صاغته بريطانيا والولايات المتحدة

عباس: القدس ليست للبيع و"صفقة القرن" مؤامرة لن تمر

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n5wl

رفض الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، "صفقة القرن" لتسوية الصراع في الشرق الأوسط والتي تقدم بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، واصفا هذه الخطة بأنها "مؤامرة لن تمر".

عباس: سنبدأ فورا باتخاذ كل الإجراءات التي تبدأ بتغير الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية

عباس: القدس ليست للبيع و"صفقة القرن" مؤامرة لن تمر

عباس: سنبدأ فورا باتخاذ كل الإجراءات التي تبدأ بتغير الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية

عباس: هذه الصفعة سنعيدها صفعات في المستقبل

عباس: هذه الصفقة نهاية وعد بلفور

عباس: "صفقة القرن" تستند إلى وعد بلفور الذي صاغته بريطانيا والولايات المتحدة

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الطائرات المدنية.. تاريخ مُر من السقوط والإسقاط