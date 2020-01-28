عباس: القدس ليست للبيع و"صفقة القرن" مؤامرة لن تمر
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رفض الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، "صفقة القرن" لتسوية الصراع في الشرق الأوسط والتي تقدم بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، واصفا هذه الخطة بأنها "مؤامرة لن تمر".
عباس: سنبدأ فورا باتخاذ كل الإجراءات التي تبدأ بتغير الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية
عباس: القدس ليست للبيع و"صفقة القرن" مؤامرة لن تمر
عباس: سنبدأ فورا باتخاذ كل الإجراءات التي تبدأ بتغير الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية
عباس: هذه الصفعة سنعيدها صفعات في المستقبل
عباس: هذه الصفقة نهاية وعد بلفور
عباس: "صفقة القرن" تستند إلى وعد بلفور الذي صاغته بريطانيا والولايات المتحدة