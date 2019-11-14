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مصرع 28 شخصا وإصابة 21 آخرين في حادث سير بجنوب شرقي إيران

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مصرع 28 شخصا وإصابة 21 آخرين في حادث سير بجنوب شرقي إيران
Reuters
صورة أرشيفية- إيران
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لقي 28 شخصا مصرعهم وأصيب 21 آخرين من حاملي الجنسية الأفغانية، في حادث سير، الخميس على طريق خاش سراوان في إقليم سيستان بلوشيستان جنوب شرقي إيران.

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وقال مجتبى خالدي المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية إن ضحايا الحادث هم من حاملي الجنسية الأفغانية الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني، مضيفا أن الحادث ناجم عن اصطدام شاحنتي بيك أب، وتم نقل الجرحى إلى مشفى الإمام الخميني في مدينة خاش.

وذكرت وكالة أنباء "مهر" أن نقل الأفغان في تلك المنطقة كان بهدف تهريب البشر.

المصدر: RT

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