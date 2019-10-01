طهران تكشف نتائج التحقيق في انحراف قطارعن سكته الأسبوع الماضي

كشفت اللجنة العليا للحوادث في إيران النقاب عن نتائج التحقيقات في خروج قطار عن مساره الأسبوع الماضي جنوب شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة اكثر من 100.

وقال غضنفر فولاذي رئيس اللجنة العليا للحوادث في شركة السكك الحديدية الإيرانية اليوم الثلاثاء، إن مجهولين أقدموا على "فك البراغي في جزء من السكة الحديدية جنوب شرقي إيران على طريق مدينتي زاهدان وطهران، ما أدى إلى تضرر السكة وانحراف القطار عنها ومقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 100 واندلاع حريق في جزء من القطار، بعد خروج 5 مقطورات عن السكة الأربعاء الماضي".

وأضاف فولادي في تقرير قدمه إلى وزير النقل الإيراني "أن مجهولين فكوا حوالي 170 إلى 180 برغيا على طول نحو 50 إلى 60 مترا من خطوط السكة، ما أدى إلى إيجاد منطقة خطر على طول السكة".

ويأتي تقرير فولاذي، بينما تحدث ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أن الحادث مدبر وناجم عن عملية تخريبية إرهابية، قد تكون نفذت عن طريق زرع قنبلة على طريق السكة الحديدية، لكن مقر "القدس" العسكري في الحرس الثوري المسؤول عن تأمين المناطق جنوب شرقي إيران، نفى أن يكون الحادث نجم عن عملية تخريبية أو إرهابية.

وتنشط جنوب شرقي إيران جماعات مسلحة تصنفها طهران إرهابية وتتهم السعودية بدعمها، حيث نفذت عددا من الهجمات ضد أهداف عسكرية للحرس الثوري، كان أبرزها هجوم بسيارة مفخخة على حافلة للحرس في فبراير 2018 تبنته جماعة "جيش العدل"، أدى إلى مقتل وجرح العشرات.

المصدر: RT