الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبدأ عملية البحث عن مدير جديد

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها ستعقد اجتماعا الخميس، لبدء عملية البحث عن مدير عام جديد لها، خلفا ليوكيا أمانو الذي توفي الأسبوع الماضي.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، فإن هذا المنصب يحظى بأهمية بالغة، خصوصا في ظل الخلافات الدولية المتصاعدة إزاء الأنشطة النووية لإيران.

ومن بين الأسماء المتداولة لخلافة أمانو، الروماني كورنيل فيروتا، أحد أقرب مساعدي أمانو وكبير المنسقين الحاليين في الوكالة، ورافايل غروسي سفير الأرجنتين لدى الوكالة.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الأربعاء، إن الاجتماع الخاص لمجلس حكامها سيختار أيضا مديرا عاما مؤقتا، نظرا للعملية المطولة الضرورية لاختيار مدير عام دائم.

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وتوفي الدبلوماسي الياباني أمانو الذي ترأس الوكالة منذ ديسمبر 2009، الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 72 عاما. ولم ترد أي تفاصيل عن سبب الوفاة إلا أنه كان يعاني من المرض منذ عدة أشهر.

وكان من المفترض أن تنتهي ولايته الثالثة على رأس الوكالة في نوفمبر 2021، إلا أنه كان يعتزم الإعلان عن نيته التنحي في وقت مبكر لأسباب صحية.

وتواجه الوكالة حاليا أزمة الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب منه في مايو 2018.

والوكالة مكلفة بمراقبة الأنشطة النووية لإيران وضمان التزامها بشروط الاتفاق.

وتتضمن قوانين الوكالة العديد من المراحل ضمن عملية اختيار أمين عام جديد، وهي إجراءات تستغرق عادة سنة، بحسب ما قال مصدر قريب من الوكالة لـ "فرانس برس".

المصدر: "أ ف ب"