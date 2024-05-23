الصين تبدأ مناورات عسكرية واسعة حول جزيرة تايوان

بدأ الجيش الصيني تدريبات عسكرية واسعة النطاق "السيف المشترك-2024" حول جزيرة تايوان يوم الخميس.

وقال لي شي، المتحدث باسم القيادة الصينية التي تنظم التدريبات، إن القوات العسكرية التي تشمل الجيش والبحرية والقوات الجوية والصاروخية تم تنظيمها لإجراء المناورات المشتركة من الخميس إلى الجمعة.

وتركز التدريبات على دوريات مشتركة للتأهب القتالي البحري والجوي، والسيطرة على ساحة المعركة، وتوجيه ضربات دقيقة مشتركة على أهداف رئيسية. وتشمل هذه التدريبات دوريات للسفن والطائرات التي تقترب من المناطق المحيطة بجزيرة تايوان وعمليات متكاملة داخل وخارج سلسلة الجزر لاختبار القدرات القتالية الحقيقية المشتركة لقوات القيادة، بحسب المتحدث.

المصدر: AP