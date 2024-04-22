الرئيس التركي يصل إلى أربيل
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وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أربيل في كردستان العراق اليوم الاثنين في إطار أول زيارة رسمية له للبلاد منذ أكثر من عشر سنوات.
وكان رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني من بين مستقبلي أردوغان في مطار أربيل. وفي وقت سابق من اليوم عقد أردوغان اجتماعات في بغداد لبحث القضايا المشتركة مثل إمدادات المياه وصادرات النفط والغاز من شمال العراق إلى تركيا، المتوقفة منذ أكثر من عام.
والتقى أردوغان بالرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث وقعوا اتفاقيات بشأن إدارة المياه والأمن والطاقة والتعاون الاقتصادي.
المصدر: AP