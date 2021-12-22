شاهد.. الانحدار الاصطناعي لانهيار جليدي خطير في جنوب روسيا

استخدمت القوات العسكرية في شمال القوقاز تقنيات لحدوث الانحدار الاصطناعي لانهيار جليدي في جبل تشيغيت بجمهورية قبردين بلقار الروسية في محاولة منها لمنع وقوع انهيار ثلجي غير مخطط له.

وتظهر اللقطات نزول سحب الثلج من الجبل، في حين أشار رجال الإنقاذ إلى أن سكان المستوطنات المجاورة تم تحذيرهم مسبقا من الإجراءات الوقائية.

المصدر: رابتلي