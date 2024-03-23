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روسيا تطور وسيلة حماية جديدة للدبابات والمدرعات

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تطور وسيلة حماية جديدة للدبابات والمدرعات
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أعلن مصنع "Uralvagonzavod" الروسي أن الخبراء فيه طوروا وسيلة جديدة لحماية الدبابات والمدرعات من خطر الصواريخ والقذائف الموجهة.

ونشر المصنع بعض الفيديوهات التوضيحية التي أظهرت أن وسيلة الحماية الجديدة تتكون من شبكة من الكابلات الفولاذية أضيفت على أطراف فتحاتها قطع معدنية بتصميم خاص، وأن هذه الشبكة خصصت لتحمي الفجوة ما بين البرج القتالي وجسم الدبابة أو المدرعة.

وأشار الخبراء في المصنع إلى أن الميزة الأساسية لوسيلة الحماية الجديدة هي قدرة تثبيتها بشكل موثوق على الآلية العسكرية مع الحفاظ على إمكانية تحريك البرج القتالي بجميع الاتجاهات بسهولة.

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وذكرت الخدمة الصحفية لمؤسسة "روستيخ" الروسية أن وسيلة الحماية الجديدة فازت بجائزة أفضل اختراع في معرض موسكو الدولي السابع والعشرين للاختراعات والتقنيات المبتكرة.

وتبعا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" فإن العسكريين الروس في سلاح المدرعات وأثناء العملية العسكرية الخاصة قاموا بتثبيت سلاسل فولاذية على أبراج الدبابات والمدرعات، ولاحظوا أن هذه السلاسل لا تؤثر على حركة الأبراج القتالية فيها، وتحميها من خطر القذائف والصواريخ الموجهة المعادية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

 

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