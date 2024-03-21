روسيا تختبر مسيّرة جديدة حاملة للدرونات

ذكرت صحيفة "روسيسكايا" غازيتا أن الجيش الروسي بدأ باختبار مسيّرة جديدة حاملة لدرونات FPV.

ونشرت قناة "السلاح الروسي" على تليغرام مقطع فيديو يظهر الطائرة المسيّرة الجديدة، وقالت في تعليق على المقطع إن القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة بدأت باختبار طائرة مسيرة هجينة ستستخدم كمنصة لحمل درونات FPV.

إقرأ المزيد

وأشارت القناة إلى أن المسيرة الجديدة صممت لحمل الدرونات إلى مسافات معينة ومن ثم إطلاقها في الجو، كما يمكن استعمالها كمكرر للإشارة لنقل الإشارات ما بين الدرونات ومشغليها، الأمر الذي سيزيد من نطاق عمل الدرونات الانتحارية الصغيرة لضرب مواقع القوات الأوكرانية.

ويظهر في المقطع الذي نشرته القناة أن المسيرة حصلت على هيكل يشبه الطائرة الصغيرة، وزوّدت بجناحين وذيل توجيه، كما حصلت على مراوح تمكنها من الإقلاع والهبوط بشكل عمودي، ومراوح لدفعها أثناء التحليق في الهواء.

المصدر: روسيسكايا غازيتا