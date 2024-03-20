روسيا تجهز سلاح البحرية بغواصات نووية وصاروخية جديدة

ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن سلاح البحرية الروسي سيتسلم 4 غواصات قتالية جديدة، العام الجاري.

وجاء في منشور للصحيفة:"ستدعم روسيا سلاح البحرية هذا العام بـ 4 غواصات جديدة. غواصتان نوويتان هما (الأمير بوجارسكي) و(أرخانغلسك)، وغواصة (ياكوتسك) التي تعمل بالديزل والكهرباء التي طورت لصالح أسطول المحيط الهادئ، وغواصة جديدة من غواصات لادا".

و"الأمير بوجارسكي" هي الغواصة الخامسة من فئة "Borei-A" التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي 955А، وبدأ العمل على تطويرها في 23 ديسمبر 2016، ومن المفترض أن تنضم إلى الخدمة لصالح الأسطول الشمالي في الجيش الروسي.

وتنتمي غواصات "Borei-A" إلى فئة الجيل الرابع من الغواصات النووية، ويمكن لكل غواصة حمل 16 صاروخ "بولافا" عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب، فضلا عن أنها مجهزة بأنظمة لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم.

أما غواصة "ياكوتسك" فتنتمي إلى فئة غواصات "فارشافيانكا" التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي 636.3، ويبلغ طول كل غواصة 73 مترا، وعرضها 10 أمتار، كما يمكنها الغوص لعمق 300 م والإبحار بسرعة 20 عقدة، والعمل بشكل مستقل في البحر لمدة 45 يوما، فضلا عن أنها مجهزة بـ 6 منصات لإطلاق الطوربيدات من عيار 533 ملم، ومنصات لإطلاق صواريخ "كاليبر" المجنحة البعيدة المدى التي يمكن استعمالها للتعامل مع مختلف أنواع الأهداف البحرية والبرية.

وغواصة "أرخانفلسك" هي غواصة نووية من نوع Yasen-M ، ويمكن لها الغوص لعمق 600 م تحت سطح الماء، وحمل طاقم مؤلف من 90 شخصا والعمل لمدة 100 يوم دون الحاجة للتزود بالمؤن والوقود، وتتسلح بمنصات لإطلاق صواريخ "أونيكس" و"كاليبر" الروسية المجنحة، ومنصات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم، وفي المستقبل من المفترض أن تكون قادرة على إطلاق صواريخ Zirkon الفرط صوتية.

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أما غواصات "لادا" التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي 677 فتنتمي إلى فئة غواصات الجيل الرابع، وتعمل بمحركات تعتمد على الديزل والكهرباء تصدر معدلات قليلة جدا من الضجيج في أثناء الحركة، ما يجعلها عصية على الاكتشاف من قبل العدو.

ويبلغ طول غواصة من هذا النوع 66.8 م، وعرضها 7.1 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 1765 طنا، ويمكنها العمل بعيدا عن قواعدها في مهمات تستمر لـ 45 يوما، والحركة بسرعة 21 عقدة بحرية، فضلا عن أنها مسلحة بست منصات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا