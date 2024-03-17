"روستيخ" تطور إلكترونيات جديدة للتحكم بالدرونات والروبوتات البرية والمائية

أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية أنها تعمل على تطوير وحدات تحكم إلكترونية ومنظومات كهربائية جديدة مخصصة للعمل مع الطائرات المسيرة ومع الروبوتات البرية والمائية.

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وجاء في بيان صادر عن المؤسسة:"يتم العمل حاليا على تطوير الإنتاج التسلسلي لوحدات ملاحة عالية الدقة، ووحدات تحكم بالمحركات، مخصصة للعمل مع الطائرات المسيرة والروبوتات المسيرة البرية والمائية".

وأضاف البيان:"تتضمن وحدة الملاحة العالية الدقة التي ننتجها، جهاز استقبال متعدد الأنظمة يستقبل إشارات GPS وGLONASS وGalileo، وبوصلة ثلاثية المحاور مع معوض لدرجات الحرارة ومقياس ارتفاع بارومتري عالي الدقة، هذه المعدات ستستعمل كأجهزة استشعار احتياطية تسمح للطائرة بدون طيار بالعمل في ظروف التشويش الإلكتروني، وستستخدم مع الدرونات التي لا يقل وزنها عن كيلوغرامين".

أما وحدات التحكم بالمحركات التي تعمل "روستيخ" على تطويرها فمن المفترض أن تستعمل مع المسيرات المائية التي تعمل فوق سطح الماء وتحت سطح الماء مثل الغواصات الروبوتية، ويمكن لهذه الوحدات اكتشاف خصائص المحركات الكهربائية والتكيف معها، كما تساهم في توفير تحكم أفضل بالمحركات وتوفر كفاءة ممتازة في استهلاك الطاقة.

المصدر: سلاح روسيا