روسيا تطور منظومة جديدة مضادة للدرونات

أعلنت شركة "روساتوم" الروسية أنه تعمل على تطوير منظومة جديدة قادرة على اكتشاف وقمع الدرونات.

وأشار الخبراء في الشركة إلى أن منظومة"دروجينيك" الجديدة يمكن استخدامها كمنظومة لاكتشاف الطائرات المسيرة ووسائل الحرب الإلكترونية وقمعها، ويمكن استعمالها في الميادين العسكرية والمعارك بشكل مستقل، أو استخدامها كجزء من المجمعات المخصصة للكشف عن الدرونات.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المنظومة قادرة على اكتشاف الدرونات التي تعمل بترددات قياسية تتراوح ما بين 600 إلى 6000 ميغاهيرتز، كما يمكنها اكتشاف الدرونات التي تعمل بترددات غير قياسية، ويمكن استعمالها لحماية المنشآت والمواقع العسكرية وكذلك في أنظمة الحماية التابعة للمنشآت الصناعية.

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وتتميز المنظومة الجديدة بحجمها الصغير ووزنها الذي يبلغ 1.8 كلغ فقط، الأمر الذي يسهل عمليات نقلها واستخدامها، كما يمكنها اكتشاف أهدافها على مسافة تصل إلى 5 كلم، ورصد الأهداف الجوية التي تطير على ارتفاعات منخفضة، وتحديد وجهة هذه الأهداف بدقة عبر زاوية رصد تتراوح ما بين 15 إلى 30 درجة.

المصدر: فيستي