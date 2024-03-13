صحيفة أمريكية تشيد بالطريقة الجديدة التي تستخدمها روسيا للتحكم بالدرونات الضاربة

ذكرت صحيفة The War Zone الأمريكية أن روسيا بدأت باستخدام طريقة فعالة جديدة للتحكم بالدرونات الضاربة أثناء المعارك.

وجاء في منشور على الموقع الإلكتروني للصحيفة:"يبدو أن القوات الروسية بدأت باستخدام طريقة جديدة لتوجيه درونات FPV التي تستخدمها ضد القوات الأوكرانية خلال المعارك، وباتت تعتمد الكوابل الضوئية الدقيقة لتوجيه هذه الدرونات يدويا بدلا من توجيهها بشكل لاسلكي، هذه الطريقة فعالة في حال وجود منظومات الحرب الإلكترونية التي قد تشوش على الدرونات، لكنها قد تفرض على المشغل بعض القيود أيضا".

وتبعا للمنشور فإن درونات FPV أثبتت فعاليتها بشكل كبير خلال المعارك، وخصوصا في التعامل مع الدبابات والمركبات المدرعة الأخرى، لكن وبشكل عام فإن توجيه هذه الدرونات يتم بشكل لاسلكي، وهذا الأمر لا يعتبر ميزة، بل نقطة ضعف أحيانا، إذ إن منظومات الحرب الإلكترونية يمكنها التشويش على منظومات الاتصال والتحكم بهذه الدرونات، وتعطيل قنوات نقل البيانات بين الطائرة والمشغل، وفي كثير من الأحيان يتدهور الاتصال بالطائرة المسيرة الضاربة عند اقترابها من الهدف، كونها تحلق في هذه اللحظات على ارتفاعات منخفضة، ولذلك فإن استخدام الكوابل والألياف الضوئية للتحكم بهذه الطائرات يعتبر أمرا منطقيا، حتى ولو كانت هذه الطريقة طريقة احتياطية للتحكم بهذه الطائرات، كما أن هذه الطريقة ستصعب على المنظومات الرادارية اكتشاف خط سير الطائرة من دون وجود اتصال لاسلكي معها.

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وأشارت المجلة إلى أن الطريقة الجديدة للتحكم بالدرونات لها عيوبها أيضا، فهي قد تحد من نطاق فعالية الدرونات ومن قدرات هذه الطائرات على المناورة، كون الكوابل والألياف الضوئية قد تلتف حول جسم الطائرة أثناء حركتها في الهواء.

المصدر: روسيسكايا غازيتا