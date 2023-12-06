لماذا يصعب رصد درونات "لانسيت" الروسية؟!

تعد درونات "لانسيت" من أهم الأسلحة الضاربة التي يستخدمها الجيش الروسي في عملياته العسكرية، فما السرّ وراء فعالية هذه الدرونات؟.

في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا"، قال الخبير والمؤرخ العسكري الروسي، يوري كنوتوف: "حصلت درونات لانسيت الانتحارية الروسية على هياكل مصنوعة من مواد مركبة خاصة تجعلها غير مرئية بالنسبة للرادارات، كما أن محركاتها الكهربائية لا تصدر أية انبعاثات حرارية ما يصعب عملية رصدها بتقنيات الأشعة ما تحت الحمراء، كل هذه العوامل تقلل إمكانية اعتراض هذه الدرونات إلى الصفر".

وأشار الخبير إلى أن درونات "لانسيت" تتمتع بقدرات عالية على المناورة، وفي العديد من الأحيان تظهر على شاشات الرادارات على أنها "طائر"، فضلا عن أنها مجهزة بأجنحة على هيئة حرف "X" قابلة للطي ما يسهل عملية نقلها وتخزينها، وتفرد هذه الأجنحة أثناء التحليق.

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وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية أن درونات "لانسيت" والأسلحة الموجهة المضادة للدروع والصواريخ من طائرات الاستطلاع ومروحيات Ka-52 تعتبر حاليا أخطر الأسلحة التي تستخدم في تدمير آليات القوات الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة، إذ تقوم الدرونات الهجومية بتدمير أو شل حركة تلك الآليات، ومن ثم تقوم قوات المدفعية بالقضاء عليها بالكامل.

المصدر: روسيسكايا غازيتا