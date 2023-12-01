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روسيا تستخدم درونات هجومية جديدة في العملية العسكرية الخاصة

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تستخدم درونات هجومية جديدة في العملية العسكرية الخاصة
youtube/Eyes on the World
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أعلن مكتب "Око" الروسي المعني بتطوير الدرونات، أن روسيا بدأت باستخدام طائرات Privet-82 الانتحارية المسيرة، في العملية العسكرية الخاصة.

وأشار متحدث باسم المكتب لوكالة "تاس" الروسية إلى أن درونات Privet-82 الهجومية الجديدة تستخدم في ثلاث مناطق تدير فيها روسيا عمليتها العسكرية الخاصة.

ووفقا للمتحدث فإن المعلومات المتعلقة بتصاميم وأعداد الدرونات المستخدمة في المعارك تبقى سرية حاليا، لكنه أشار إلى أن Privet-82 تستخدم في التعامل مع بطاريات ومنظومات الصواريخ المعادية.

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وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن طائرة Privet-82 يمكنها التحليق بسرعة 140 كلم/سا، ويصل مدى الطيران الخاص بها إلى 30 كلم، كما يمكنها نقل حمولات تصل إلى 5.5 كلغ، أما رقم "82" الذي دخل في تسميتها فيشير إلى عيار الرأس الحربي المجهزة به والذي يعتبر سلاحها الرئيسي لتدمير الأهداف المعادية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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