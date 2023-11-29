روسيا.. وضع برامج تدريبية لمشغلي طائرات "الصياد" الضاربة

أعلنت مؤسسة "روستيخ" أن العمل جار في روسيا، لتطوير برامج تدريبية لمشغلي طائرات "أوخوتنيك" أو (الصياد)، لتسريع عمليات تزويد الجيش بهذه الطائرات.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة: "في المصنع التابع للشركة المتحدة لصناعة الطائرات في نوفوسيبيرسك، تجري الاستعدادات حاليا لتطوير دفعة من طائرات أوخوتنيك ويستمر العمل على إنتاج هذه الطائرات لتلبية الاحتياجات الحكومية، ويتم وضع برامج تدريبية لمشغلي هذه الطائرات، وذلك بهدف تسريع تزويد وحدات الجيش بطائرات موجهة جديدة".

وأشارت "روستيخ" إلى أن طائرات "أوخوتنيك" المسيرة الضاربة ما زالت حاليا في مراحل الاختبار الأولية.

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تم تطوير طائرة "أوخوتنيك" المسيرة بواسطة مكتب التصاميم التابع لشركة "سوخوي" الروسية، وصممت هذه الطائرة وفقا لمبدأ "الجناح الطائر"، واستخدم في تطويرها تقنيات ومواد تقلل من بصمتها الرادارية والحرارية لجعلها خفية عن الرادارات المعادية.

ويبلغ طول هذه الطائرة 14 مترا، وباع جناحيها 19 م، ووزنها عند الإقلاع أكثر من 20 طنا، ونفذت أول عملية إقلاع لها عام 2019.

المصدر: روسيسكايا غازيتا