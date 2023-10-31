مقاتلات "Su-57 الشبح" تحصل على صواريخ مجنحة بعيدة المدى

ذكر مصدر مطّلع في مجال الصناعة العسكرية، أن مقاتلات Su-57 الروسية ستجهّز بصواريخ مجنحة بعيدة المدى.

وتبعا للمصدر فإن روسيا طوّرت صواريخا مجنحة بعيدة المدى يمكن وضعها داخل جسم الطائرة لاستعمالها مع مقاتلات Su-57 الشبح، وعلى الرغم من أن الصواريخ الجديدة صغيرة الحجم نسبيا إلا أن مداها مماثل لمدى الصواريخ المجنحة التي تستخدم مع قاذفات Tu-95MS وTu-160 الاستراتيجية الروسية.

وأشار المصدر إلى أن الخبراء الروس تمكنوا من جعل الصواريخ الجديدة صغيرة الحجم بفضل التصميم المثالي لأجنحتها القابلة للطي، كما استعملوا فيها محركات نفاثة صغيرة الحجم أيضا.

ويشير الخبراء الغربيون إلى أن مقاتلة الجيل الخامس الروسية Su-57 تتفوق بشكل كبير على نظيراتها الأجنبية في القوة النارية، ومن بين المزايا الرئيسية للمقاتلة إمكانية استخدام صواريخ R-37M والتي أظهرت كفاءة عالية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة، وبفضل هذه الصواريخ فإن طائرات Su-57 قادرة على ضرب أهداف جوية على مسافة أكبر بمرتين تقريبا مقارنة بنظيراتها من الطائرات الأمريكية والصينية.

إقرأ المزيد

وتستخدم مقاتلات Su-57 مجموعة متنوعة أيضا من صواريخ "جو-جو" و"جو-أرض"، ويعتقد الخبراء أن المقاتلة ستكون قادرة في المستقبل على حمل نسخ مصغرة من صواريخ "كينجال" الفرط الصوتية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا