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روسيا تنجح باختبار مقاتلة "Su-57" الشبحية المعدّلة

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تنجح باختبار مقاتلة
Sputnik Evgeny odinokov
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أعلنت الشركة الروسية المتحدة لصناعة الطائرات عن نجاح اختبار التحليق الأول لمقاتلة Su-57" المطوّرة.

وجاء في بيان صادر عن الشركة: "نجحت مقاتلة الجيل الخامس المعدّلة من طراز Su-57 في أول رحلة جوية لها مؤخرا، والطائرة هذه حصلت على معدات جديدة وأتمت رحلتها الأولى بنجاح ودون ملاحظات".

وأضاف البيان: "يعمل مكتب سوخوي التابع للشركة الروسية المتحدة لصناعة الطائرات على تطوير وتحسين مقاتلة Su-57 من الجيل الخامس، المقاتلة المحدّثة الجديدة أتمت أول رحلة لها بنجاح في الـ 21 من أكتوبر الجاري. أقلعت الطائرة من مطار غروموف، وكان يقودها الطيار، سيرغي بوغدان، وحلقت لمدة 56 دقيقة واجتازت الرحلة الاختبارية دون أية ملاحظات على تحليقها".

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وأشارت الشركة إلى أن الطائرة المحدثة تختبر معداتها الجديدة التي تضمن لها وظائف موسعة لدعم الطاقم واستخدام أنواع جديدة من الأسلحة، كما تم تعديل الطائرة لتُستخدم معها أنواع جديدة من المحركات".

المصدر:نوفوستي

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