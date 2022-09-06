أحدث غواصة استراتيجية روسية تخضع لاختبارات في بحر بارنتس

وصلت غواصة "القائد العسكري سوفوروف" من مشروع 955 آ ( بوريه آ) إلى بحر بارنتس حيث ستخضع لاختبارات بحرية.

أفادت بذلك يوم 6 سبتمبر وكالة "تاس" الروسية، مشيرة إلى أن الغواصة قد تدخل تشكيلة الأسطول الشمالي البحري الروسي نهاية عام 2022 أو مطلع عام 2023.

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وأعاد المكتب الصحفي للأسطول البحري إلى الأذهان أن بناء غواصة "القائد العسكري سوفوروف" بدأ في مصنع "سيفماش" يوم 26 ديسمبر عام 2014 ، وخرجت الغواصة من المصنع إلى البحر في 25 ديسمبر عام 2021 .

وبلغت إزاحة الغواصة 24000 طن، سرعتها 29 عقدة بحرية، طاقمها 107 أفراد. وبمقدورها الغوص إلى عمق 480 مترا وتستطيع البقاء في البحر لمدة 90 يوما متواصلة.

وتتضمن أسلحتها صواريخ "بولافا" الاستراتيجية العاملة بالوقود الصلب، طوربيدات عيار 533 ملم، الطوربيدات الصاروخية من طراز "إر بي كا – 6 إم" ( الشلال).

ويتوقع أن تبدأ الغواصة الخدمة في الأسطول الشمالي البحري الروسي نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل.

المصدر: روسيسكايا غازيتا