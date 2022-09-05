نتائج اختبار مروحية "كا - 52 إم" المطوّرة في أوكرانيا

أُخضعت مروحية "كا – 52 إم" الروسية الاستطلاعية الضاربة لاختبارات ناجحة في أوكرانيا أثناء إجراء العملية العسكرية الخاصة.

أفادت بذلك وكالة "تاس" الروسية نقلا عن مصدر لها في مجمع الصناعات الدفاعية الروسي.

وأوضح المصدر أن المروحية اجتازت بنجاح كل الاختبارات الحكومية ، ثم قرر العسكريون الروس استخدامها في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا. وقد أظهرت المروحية المطوّرة، حسب المصدر، فعالية ممتازة في العمل القتالي.

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وقد سلّمت وزارة الدفاع الروسية في أعقاب الاختبار توصياتها الخاصة بإدخال تعديلات في بعض أنظمة المروحية.

يذكر أن قرارا بتحديث مروحية "كا - 52" اتخذ بعد استخدامها القتالي في سوريا.

وقد تم تحديث منظومة قيادة النيران وأجهزة الاتصال وتمت تقوية دروع المروحية وتزويدها بمنظومة حماية طاقمها من الصواريخ "أرض - جو" وبرادار شبكي حديث.

كما تم تجهيزها بصاروخ "جو - أرض" الحديث المزوّد برأس تلفزيونية موجهة ذاتيا.

وصارت المروحية قادرة على اكتشاف دبابة على مدى 45 كلم ومروحية على مدى 20 كلم وجسر على مدى 100 كلم. وتحلّق المروحية إلى مسافة 460 كلم، على ارتفاع 5500 متر بسرعة 300 كلم/ساعة.

وبلغت سرعة إقلاعها 12 - 16 مترا في الثانية.

المصدر: لينتا. رو