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الدفاع الروسية تنشر لقطات لعمل مروحيات "كا-52" الروسية في أوكرانيا

فيديوهات

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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر العمل القتالي لمروحيات "كا-52" التابعة للمنطقة العسكرية الغربية لروسيا أثناء إجراء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وتنفذ المروحيات في إطار العملية العسكرية الخاصة مهام تدمير المعدات العسكرية المدرعة والمنشآت العسكرية التابعة للوحدات الأوكرانية وكذلك مرافقة القوافل العسكرية ونقل أفراد قوات الإنزال الروسية والدعم الجوي للوحدات البرية. وتجري رحلات المروحيات على الارتفاعات المنخفضة للغاية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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