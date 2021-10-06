تطوير جهاز يزرع في الدماغ يمكنه علاج مرض نفسي مقاوم للأدوية

اكتشفت مجموعة من العلماء أن المصابين بالاكتئاب يمكن علاجهم في ثوان باستخدام جهاز يزرع في الدماغ، يكشف عن أنماط نشاط الدماغ المرتبطة بالاكتئاب.

ويعرف الاكتئاب بأنه اضطراب عقلي شائع يتسبب في معاناة الناس من الحالة المزاجية السيئة والشعور بالذنب وتدني قيمة الذات، والحزن الدائم وفقدان الاهتمام بالأنشطة المختلفة.

ويشار إلى أن ما يصل إلى ثلث المصابين بهذا الاضطراب لا يستجيبون للعلاج أو يصبحون مقاومين له، أي لا يمكن لأي نوع من الأدوية والعلاج أن يساعدهم.

واستخدم العلماء في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو (UCSF) نبضات صغيرة من التحفيز الكهربائي في أعماق الدماغ من أجل استهداف أنماط الاكتئاب.

وقال الفريق إن الإجراء يمثل "نجاحا بارزا" في الجهود المبذولة لمعالجة مشكلات الصحة العقلية باستخدام الإلكترونيات المستهدفة.

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ويعمل العلاج الجديد عن طريق وضع غرسة تحت الجمجمة. وبمجرد وضعها، تنتقل الأقطاب إلى عمق الدماغ.

وأوضح العلماء أن العلاج المكلف و"الذي يحتمل أن يكون محفوفا بالمخاطر" لن يستخدم إلا مع المصابين بالاكتئاب الشديد وأولئك الذين لم تنجح العلاجات التقليدية في مساعدتهم.

وكشف الفريق أنه نجح في علاج مريضة مصابة بالاكتئاب الشديد عن طريق زرع جهاز كشف وتحفيز عميق للدماغ في جمجمتها، وبهذه الطريقة، تتدخل في دائرة الدماغ المحددة المشاركة في أنماط الاكتئاب.

واكتشف العلماء علامة حيوية عصبية، نمط معين من نشاط الدماغ يشير إلى بداية الأعراض، ثم قاموا بتخصيص الجهاز الجديد لتحفيز الدماغ العميق، بحيث يستجيب فقط عندما يتعرف على هذا النمط.

وبعد ذلك، قام الجهاز بتحفيز منطقة معينة من دارة الدماغ، وخلق علاجا فوريا وشخصيا لدماغ المريض والدائرة العصبية التي تسببت في مرضها.

وقالت الفتاة البالغة من العمر 36 عاما، والمعروفة باسم سارة فقط، إن لديها الآن "حياة تستحق العيش".

وكشفت: "تعرضت لعذاب شديد بسبب الأفكار الانتحارية كل يوم. كنت في نهاية السطر. كنت مكتئبة للغاية. لم أستطع أن أرى نفسي أستمر إذا كان هذا كل ما يمكنني فعله، إذا لم أستطع تجاوز ذلك. لم تكن حياة تستحق أن أعيشها".

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وأوضح البروفيسور أندرو كريستال، الذي كتب في Nature Medicine، إن الدراسة تشير إلى نموذج جديد مطلوب بشدة في الطب النفسي. مضيفا: "طورنا نهجا للطب الدقيق نجح في إدارة اكتئاب مريضتنا المقاوم للعلاج من خلال تحديد وتعديل الدائرة في دماغها المرتبطة بشكل فريد بأعراضها".

وأوضحت سارة أن الشعور الوحيد الذي شعرت به من الجهاز هو شعور "اليقظة".

ووقع تكييف الجهاز من جهاز يستخدم لعلاج الصرع وتبلغ تكلفته نحو 26000 جنيه إسترليني. وهو أول نظام يستخدم "التحفيز العميق للدماغ '' وقد أظهرت الدراسات السابقة في هذه التقنية نجاحا محدودا في علاج الاكتئاب، ولكن هذا، كما يقول العلماء، يرجع إلى حقيقة أن الدراسات السابقة لم تكن قادرة على استهداف مناطق معينة وستوفر طاقة كهربائية ثابتة تنشيط.

ويعمل الفريق الآن على تجنيد مريضين آخرين لاختبار الجهاز.

وقالت الأستاذة المساعدة في الطب النفسي السريري في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، كاثرين سكانغوس، إن هذا النوع من العلاج الشخصي لم يكن ممكنا من قبل. مشيرة إلى أن "هذا النجاح بحد ذاته هو تقدم مذهل في معرفتنا بوظيفة الدماغ التي تكمن وراء المرض العقلي".

المصدر: ذي صن