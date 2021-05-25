"عين الصحراء" على الأرض تشابه الكوكب الأحمر في صور التُقطت من محطة الفضاء الدولية!

تدور محطة الفضاء الدولية (ISS) حاليا حول الأرض، لكن صورا التقطها رائد فضاء على متن المركبة العملاقة تظهر عالما مشابها للمريخ.

وشارك توماس بيسكيه، من وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، صورا على "تويتر" بينما كان على ارتفاع أكثر من 250 ميلا فوق سطح الأرض، تلتقط "عين الصحراء" في غرب إفريقيا.

If there is one picture that is a cliché 📷 for astronauts in space, it is the Richat structure, also known as the Eye of #Sahara. We have all taken a picture or two (I took multiple during #Proxima, including a collage of many photos: https://t.co/tdfJWCGADc) #MissionAlphapic.twitter.com/51ndRrIQCu — Thomas Pesquet (@Thom_astro) May 23, 2021

وتُظهر الصور منظرا طبيعيا بلون أحمر وبرتقالي، إلى جانب مسافة بادئة عميقة في المركز تبدو مشابهة بشكل مخيف لما يوجد على الكوكب الأحمر.

NASA

وكتب بيسكيه عن الصور: "اعتقدت أنني كنت أدور حول المريخ عندما رأيت هذا المنظر! لا توجد سحابة في الأفق والألوان الحمراء تمتد إلى الأفق".

© NASA

Un autre usual suspect des photos d’astronaute (franchement je crois qu’on l’a tous pris en photo un jour ou l’autre) c’est la structure de Richat, ou l’👁 du désert. Facile à trouver parce qu’avec son diamètre de 50 km et l’absence de ☁, on le voit à l’œil nu #Mauritanie 🇲🇷 pic.twitter.com/23bAYZAw9H — Thomas Pesquet (@Thom_astro) May 23, 2021

إقرأ المزيد

وتقع عين الصحراء، المعروفة رسميا باسم هيكل الريشات، بالقرب من Ouadane في غرب وسط موريتانيا، غرب إفريقيا.

وجذبت هذه المنطقة العديد من رواد الفضاء الذين يتطلعون إلى التقاط جمال فوهة بركان "عين الثور" المذهلة التي يبلغ قطرها حوالي 30 ميلا.

وفُسّر في البداية على أنه هيكل اصطدام نيزكي بسبب درجة دائرته العالية، ويُعتقد الآن أنه مجرد رفع متماثل كشف عنه بسبب التآكل.

وحلقت محطة الفضاء الدولية مؤخرا فوق الصحراء، ما سمح لبيسكيه بالتقاط "عين الثور" المذهلة من على ارتفاع مئات الأميال.

والتقط بيسكيه عددا من اللقطات لـ"عين الصحراء"، وأعادها إلى التحكم الأرضي ليتم تجميعها في صورة مجمعة مذهلة تميز المنطقة بكل مجدها.

المصدر: ديلي ميل