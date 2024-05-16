للمرة الأولى.. بطولة "أبوظبي إكستريم" ADXC 4 في باريس

انطلقت فعاليات أسبوع النزال للنسخة الـ4 من أبوظبي إكستريم ADXC 4 التي تقام في العاصمة الفرنسية للمرة الأولى مع مواصلة انتشار هذه المبادرة الإماراتية الفريدة من نوعها حول العالم.

وجرت نسختان في العاصمة الإماراتية أبوظبي ونسخة أقيمت في البرازيل.

وأقيمت أمس الأربعاء فعاليات التدريب المفتوحة أمام وسائل الإعلام بمشاركة المقاتلين المشاركين في النزالات الرئيسية، على أن يتم عقد المؤتمر الصحفي الرسمي اليوم، حيث ينضم الشركاء الإعلاميون من جميع أنحاء العالم للقاء الرياضيين وأعضاء المنظمة للتعرف على الاستراتيجية لهذه المبادرة الإماراتية، وتوقعات المقاتلين قبل خوض النزالات.

وستقام ليلة النزالات للبطولة يوم السبت 18 مايو الجاري، بداية من الساعة السادسة مساء بتوقيت فرنسا، وتقام النزالات داخل قفص القتال، بمشاركة نجوم في رياضة الجو جيتسو والجرابيلنج من حول العالم، وتتجه الأنظار نحو النزالين الرئيسين بين الإنجليزي مارك دياكيسيه والفرنسي بينوا سانت دينيس في الجرابيلنج، والنرويجي إسبين ماتيسين والفرنسي ليون لارمان في الجو جيتسو.

المصدر: "وكالات"