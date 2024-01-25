كأس إسبانيا.. خروج مدو لبرشلونة وجيرونا من ربع النهائي (فيديو)

خرج جيرونا، مفاجأة الموسم، من ربع نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم عقب خسارته أمام ريال مايوركا 2-3، قبل أن يلحق به برشلونة بسقوطه أمام أتلتيك بلباو بعد التمديد 2-4.

في المباراة الأولى، سجل أهداف مايوركا كل من الكندي سايل لارين في الدقيقة 21 وأبدون براتس في الدقيقتين 28 و35 من ركلة جزاء قبل أن يقلص جيرونا النتيجة عبر الأوروغوياني كريستيان ستيواني (68 من ركلة جزاء) والبرازيلي سافيو (90+6).

ولا شك أن الخسارة جاءت مفاجئة نظرا إلى تألق جيرونا هذا الموسم حيث يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني بعد مرور 21 مرحلة، متفوقا بنقطة واحدة عن ريال مدريد الذي يملك في جعبته مباراة مؤجلة، بخلاف مايوركا الذي يحتل المركز الـ15.

وفي المباراة الثانية، سجل الإخوان إيناكي ونيكو ويليامس هدفين قاتلين لأتلتيك بلباو بعد التمديد ليقودا فريقهما إلى الدور نصف النهائي على حساب برشلونة.

وخاض إيناكي المباراة بعد ساعات من وصوله إلى إسبانيا بعد انتهاء مشواره مع منتخب بلاده غانا في كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار بخروج مخيب من الدور الأول، حيث لعب مباراته الأخيرة في البطولة القارية الاثنين الماضي، علما بأن شقيقه الأصغر نيكو يمثل المنتخب الإسباني الأول.

وسجل أهداف أتلتيك بلباو كل من غوركا غوروسيتا في الدقيقة الأولى، وأويهان سانسيت (49)، وإيناكي ويليامس (105+2)، ونيكو ويليامس (120+2)، فيما سجل لبرشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي (26) ولامين يامال (32).

ويملك بلباو تاريخا حافلا في مسابقة الكأس حيث سبق أن توج بلقبها 23 مرة في المركز الثاني على قائمة الأكثر تتويجا باللقب خلف برشلونة فقط (31).

وتأتي الخسارة لتزيد من الضغوط على مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز حيث يتخلف فريقه حاليا بفارق ثماني نقاط عن صدارة الدوري الإسباني، مما جعل من مسابقة الكأس الفرصة الأكبر للنادي الكتالوني لإحراز لقب ما هذا الموسم.

المصدر: وكالات