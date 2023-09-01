التونسية أنس جابر تتقدم في بطولة أميركا المفتوحة للتنس

تأهلت التونسية أنس جابر إلى الدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة، وذلك بعد التغلب على التشيكية ليندا نوسكوفا.

واحتاجت التونسية التي تعاني من وعكة صحية إلى 3 مجموعات للفوز على نظيرتها التشيكية بنتيجة 7-6 (9-7) و4-6 و6-3، وذلك في غضون ساعتين و9 دقائق.

وتواجه أنس في الدور الثالث التشيكية ماري بوزكوفا المصنفة(31)، التي تغلبت على الكرواتية بيترا مارتيتش (6-1) و(6-2).

وهي المباراة الثانية تواليا التي تعاني خلالها التونسية، المصنفة خامسة عالميا ووصيفة البطولة العام الماضي، لحسمها لصالحها بعدما تغلبت بصعوبة على الكولومبية كاميلا أوسوريو 7-5 و7-6 (7-4) في الدور الأول.

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وقالت جابر: "لقد كنت مريضة منذ الخميس الماضي. أتناول الكثير من الأدوية وأبذل قصارى جهدي للتعافي".

ولحقت الروسية داريا كاستاتكينا بركب المتأهلات للدور الثالث بعد التغلب على الأمريكية صوفيا كينين (2-6) و(6-4) و(6-4).



وتواجه كاستاتكينا في الدور الثالث البلجيكية جريت مينين، والتي تغلبت على الأمريكية ساشيا فيكيري (6-3) و(4-6) و(6-4).



المصدر: "وكالات"