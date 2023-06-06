الإفراج عن الجزائري بلفوضيل بعد تبرئته من تهمة التعدي على أخته الصغيرة

أفرجت الشرطة الفرنسية عن اللاعب الدولي الجزائري، إسحاق بلفوضيل، بعد أن تم القبض عليه منذ أيام بتهمة التعدي على أخته الصغيرة.

وأكدت العديد من التقارير أن بلفوضيل تم القبض عليه من قبل شرطة إقليم يفلينيس الفرنسي بتهمة أعمال العنف ضد أخته الصغيرة.

ووفقا لإذاعة راديو "مونتي كارلو" الفرنسية، قررت شرطة يفلينيس الفرنسية الإفراج عن اللاعب بعد الاستماع لأقواله في جلسة خاصة.

⚖️ Ishak Belfodil est ressorti libre de garde à vue ce lundi après le classement sans suite de l'affaire où il était soupçonné de violences sur sa petite soeur âgée de 15 ans. https://t.co/Trmff2TK10 — RMC Sport (@RMCsport) June 5, 2023

وأكدت الإذاعة أن الشرطة قررت إخلاء سبيل لاعب إنتر ميلان السابق بعدما تأكد أن الأمر قد وصل فقط إلى مشادات بسيطة بين بلفوضيل وأخته الصغيرة.

وعلى حسابه الشخصي على "إنستغرام"، أكد الدولي الجزائري، ولاعب الغرافة القطري حاليا، أن كل شيء يسير على مايرام معلقا: "أختي الصغيرة وأنا بخير".

وشارك المهاجم الجزائري البالغ 31 عاما مع منتخب بلاده في 19 مباراة مختلفة تمكن خلالها من تسجيل هدفين وصناعة هدف آخر.

المصدر: "وسائل إعلام"