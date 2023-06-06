 
مباشر

الإفراج عن الجزائري بلفوضيل بعد تبرئته من تهمة التعدي على أخته الصغيرة

الرياضة

الإفراج عن الجزائري بلفوضيل بعد تبرئته من تهمة التعدي على أخته الصغيرة
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vg7k

أفرجت الشرطة الفرنسية عن اللاعب الدولي الجزائري، إسحاق بلفوضيل، بعد أن تم القبض عليه منذ أيام بتهمة التعدي على أخته الصغيرة.

وأكدت العديد من التقارير أن بلفوضيل تم القبض عليه من قبل شرطة إقليم يفلينيس الفرنسي بتهمة أعمال العنف ضد أخته الصغيرة.

ووفقا لإذاعة راديو "مونتي كارلو" الفرنسية، قررت شرطة يفلينيس الفرنسية الإفراج عن اللاعب بعد الاستماع لأقواله في جلسة خاصة.

وأكدت الإذاعة أن الشرطة قررت إخلاء سبيل لاعب إنتر ميلان السابق بعدما تأكد أن الأمر قد وصل فقط إلى مشادات بسيطة بين بلفوضيل وأخته الصغيرة.

وعلى حسابه الشخصي على "إنستغرام"، أكد الدولي الجزائري، ولاعب الغرافة القطري حاليا، أن كل شيء يسير على مايرام معلقا: "أختي الصغيرة وأنا بخير".

وشارك المهاجم الجزائري البالغ 31 عاما مع منتخب بلاده في 19 مباراة مختلفة تمكن خلالها من تسجيل هدفين وصناعة هدف آخر.

المصدر: "وسائل إعلام"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا