 
مباشر

بالفيديو.. حملة الفيفا تلم شمل رونالدو وميسي

الرياضة

بالفيديو.. حملة الفيفا تلم شمل رونالدو وميسي
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u6e9

تضافرت جهود كوكبة من نجوم العالم لإطلاق حملة "كرة القدم توحد العالم" التي ستدوم طوال فترة مونديال قطر، لإظهار القدرة الاستثنائية التي تتمتع بها اللعبة الشعبية في تقريب سكان العالم.

ومن بين ألمع الأسماء في كرة القدم، شارك كريستيانو رونالدو، وميسي، وأليسون بيكر، وبنزيما، ونيمار، وكاكا، ودروجبا، وحسن الهيدوس، وليفاندوفسكي، في إطلاق مقاطع فيديو تسلط الضوء على الفرح والشغف والأمل، التي تمثل أبرز سمات اللعبة، وذلك عشية انطلاق البطولة بقطر، التي سيتابعها أكثر من 5 مليارات شخص.

إقرأ المزيد
بايرن ميونيخ يفاجىء الجميع بشأن رونالدو
بايرن ميونيخ يفاجىء الجميع بشأن رونالدو

وقال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا: "تجمع كرة القدم الناس معا بشكل لا مثيل له، ستكون كأس العالم بمثابة احتفال بهذه الوحدة والشغف للعبة التي نحبها كثيرا".

وتابع إنفانتينو: "على الرغم من أن كرة القدم يجب أن تكون محور تركيزنا الأساسي، فإن كأس العالم تدور أيضا حول القيم والأسباب التي تمتد إلى ما هو أبعد من أرض الملعب".

وشدد: "يسعدنا انضمام نجوم كرة القدم السابقين والحاليين إلينا للترويج لهذه الموضوعات وتسليط الضوء عليها، والتي توحد أيضا العالم بأكمله".

وأضاف: "تهدف الحملة إلى الاحتفال بكرة القدم وباللاعبين الذين أمتعونا بأداء مثالي، إلا أن الجماهير هم جوهر لعبتنا، ولذلك نتطلع لأن يكونوا جزءا من الاحتفال العالمي، وهذه هي غاية دعوتنا للجماهير من كافة أرجاء العالم لإظهار شغفهم الكروي على وسائل التواصل".

وسيختار الفيفا، مجموعة من أفضل الصور، التي سيتم عرضها خلال منافسات كأس العالم، التي تنطلق في قطر يوم 20 نوفمبر الجاري.

المصدر: "وكالات"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا