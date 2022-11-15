بالفيديو.. حملة الفيفا تلم شمل رونالدو وميسي

تضافرت جهود كوكبة من نجوم العالم لإطلاق حملة "كرة القدم توحد العالم" التي ستدوم طوال فترة مونديال قطر، لإظهار القدرة الاستثنائية التي تتمتع بها اللعبة الشعبية في تقريب سكان العالم.

ومن بين ألمع الأسماء في كرة القدم، شارك كريستيانو رونالدو، وميسي، وأليسون بيكر، وبنزيما، ونيمار، وكاكا، ودروجبا، وحسن الهيدوس، وليفاندوفسكي، في إطلاق مقاطع فيديو تسلط الضوء على الفرح والشغف والأمل، التي تمثل أبرز سمات اللعبة، وذلك عشية انطلاق البطولة بقطر، التي سيتابعها أكثر من 5 مليارات شخص.

A host of international icons have joined forces to launch Football Unites the World, the campaign illustrating football’s unrivalled ability to bring people together that will run throughout the #FIFAWorldCup 🤝 🌍



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Video here 👇 ⚽️ pic.twitter.com/EK72Lzd3Hp — FIFA Media (@fifamedia) November 14, 2022

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وقال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا: "تجمع كرة القدم الناس معا بشكل لا مثيل له، ستكون كأس العالم بمثابة احتفال بهذه الوحدة والشغف للعبة التي نحبها كثيرا".

وتابع إنفانتينو: "على الرغم من أن كرة القدم يجب أن تكون محور تركيزنا الأساسي، فإن كأس العالم تدور أيضا حول القيم والأسباب التي تمتد إلى ما هو أبعد من أرض الملعب".

وشدد: "يسعدنا انضمام نجوم كرة القدم السابقين والحاليين إلينا للترويج لهذه الموضوعات وتسليط الضوء عليها، والتي توحد أيضا العالم بأكمله".

وأضاف: "تهدف الحملة إلى الاحتفال بكرة القدم وباللاعبين الذين أمتعونا بأداء مثالي، إلا أن الجماهير هم جوهر لعبتنا، ولذلك نتطلع لأن يكونوا جزءا من الاحتفال العالمي، وهذه هي غاية دعوتنا للجماهير من كافة أرجاء العالم لإظهار شغفهم الكروي على وسائل التواصل".

وسيختار الفيفا، مجموعة من أفضل الصور، التي سيتم عرضها خلال منافسات كأس العالم، التي تنطلق في قطر يوم 20 نوفمبر الجاري.

المصدر: "وكالات"